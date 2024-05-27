На юге пограничники уничтожили дрон, начиненный взрывчаткой

На южном направлении пограничники безупречно обезвредили вражеский fpv-дрон, начиненный взрывчаткой.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба в социальных сетях.

Как выяснилось позже, собратья-спасатели из ГСЧС, проводя определенные мероприятия с местным населением, попали под удар одного из вражеских дронов и нуждались в максимально скорой помощи.

Именно поэтому пограничники пришли на помощь. Благодаря слаженной работе защитники еще на подлете, используя стрелковое и антидроновое оружие, ликвидировали дрон-камикадзе, летевшего в сторону спасателей.

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