На юге пограничники уничтожили дрон, начиненный взрывчаткой

Беспилотник хотел уничтожить спасателей.
На южном направлении пограничники безупречно обезвредили вражеский fpv-дрон, начиненный взрывчаткой.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба в социальных сетях.
Как выяснилось позже, собратья-спасатели из ГСЧС, проводя определенные мероприятия с местным населением, попали под удар одного из вражеских дронов и нуждались в максимально скорой помощи.
Именно поэтому пограничники пришли на помощь. Благодаря слаженной работе защитники еще на подлете, используя стрелковое и антидроновое оружие, ликвидировали дрон-камикадзе, летевшего в сторону спасателей.
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