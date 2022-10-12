На юге противник с танком пытался контратаковать украинские позиции в районе Ищенки, но понес потери

Под прикрытием массированного ракетного удара по всей Украине и, в частности, и по южным регионам, противник силами взвода при поддержке танка пытался контратаковать наши позиции в районе Ищенко вблизи лесополос.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Под огневым поражением понес потери и ретировался.
Дважды парами ударных К-52, дважды ударным дроном и еще раз парой штурмовиков Су-25 враг атаковал наши позиции. Без потерь.
Еще два раза парами штурмовиков Су-25 – атаковал недавно высвободившиеся села на правом берегу Днепра.
Наши же нанесли авиационных ударов преимущественно армейской авиацией по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов на Бериславщине и в Николаевском районе.
Напомним, что на юге враг сосредотачивает усилия на содержании захваченных территорий и сдержании украинского наступления.
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