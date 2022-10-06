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На юге силы ПВО уничтожили 6 дронов-камикадзе, пытавшихся атаковать Одесщину и Николаевщину

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На юге силы ПВО уничтожили 6 дронов-камикадзе, пытавшихся атаковать Одесщину и Николаевщину

иллюстративная фотография / Фото: Associated Press

ВСУ сбили на южном направлении 6 иранских "мопедов".

Те направлялись атаковать города на юге Украины.

Об этом сообщает ОК "Юг".

"Во время ночной атаки дронов-камикадзе по Одесщине и Николаевщине, по предварительным данным 6 дронов сбиты силами противовоздушной обороны", — говорится в сообщении.

Напомним, иранские дроны-камикадзе Shahed 136, которые начали использовать оккупанты, являются достаточно серьезным оружием. Украинские силы ПВО будут вынуждены тратить свой не слишком большой запас ракет, чтобы справиться с ними.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
540
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