На юге силы ПВО уничтожили 6 дронов-камикадзе, пытавшихся атаковать Одесщину и Николаевщину

Те направлялись атаковать города на юге Украины.

Об этом сообщает ОК "Юг".

"Во время ночной атаки дронов-камикадзе по Одесщине и Николаевщине, по предварительным данным 6 дронов сбиты силами противовоздушной обороны", — говорится в сообщении.

Напомним, иранские дроны-камикадзе Shahed 136, которые начали использовать оккупанты, являются достаточно серьезным оружием. Украинские силы ПВО будут вынуждены тратить свой не слишком большой запас ракет, чтобы справиться с ними.

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