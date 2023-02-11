На юге страны сбили 11 "Shahed-136" – воздушное командование

10 февраля, с 19.50 по 22.50, российские оккупационные войска атаковали юг страны ударными беспилотниками-камикадзе типа "Shahed-136".

Об этом информирует служба по связям с общественностью воздушное командование "Юг" в сообщении в Facebook.

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбито одиннадцать дронов: 4 над Одесщиной, 5 над Николаевщиной, 2 над Херсонщиной.

"Слава Украине! Смерть врагам!", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Россия атаковала Киевскую область иранскими дронами. Потому в ОВА предупредили об опасности.

Также ранее сообщалось, что над Одесской сбили иранские Shahed 136.

К тому же на Николаевщине раздались взрывы. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о сбитии дронов Shahed 136.

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