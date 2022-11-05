На юге украинские военные "закобзонили" 32 оккупанта и уничтожили три склада с боеприпасами

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Также уничтожены 4 зенитных и артиллерийских установки, три танка, три автомобиля, три склада с боеприпасами в Бериславском и Херсонском районах.

Артиллеристы и ракетчики Сил обороны в течение дня наносили удары по позициям врага и в районах сосредоточения вражеских сил. Выполнено около 170 огневых задач.

Противник пытается отслеживать состав, состояние и перемещение украинских подразделений путем ведения воздушной разведки с использованием беспилотных аппаратов.

А после обеда направил ударный беспилотный аппарат типа «Ланцет-3» по нашим позициям в Бериславском районе.

В течение дня враг несколько раз атаковал украинские позиции штурмовой авиацией и ударным Ка-52.

Напомним, что в Херсонской области оккупанты продолжают подрыв и расстрел всех возможных для использования плавсредств, чем критически ухудшают экологическую ситуацию на юге.

Более 50 взорванных ими судов сейчас стекают горючим прямо в водоемы, в том числе и ударяя по экосистеме.

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