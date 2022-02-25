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На юге Украины мужчина голыми руками останавливал колонну российской бронетехники: видео

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На юге Украины мужчина голыми руками останавливал колонну российской бронетехники: видео

скриншот с видео

Украинца в европейских СМИ сравнивают с "танковым человеком" в Китае.

В соцсетях публикуют кадры, снятые в одной из южных областей Украины, где во время вторжения российской армии неизвестный мужчина вышел на дорогу напротив колонны бронетехники, выставив перед собой руки.

Это видео публикуют иностранные СМИ, в частности румынское издание Digi24.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина намерен перейти автотрассу на пешеходном переходе, но ему мешает движение колонны российской бронетехники. Тогда он идет на встречу бронемашинам, останавливая их голыми руками. Российская техника объезжала это препятствие.

В комментариях к видео поступок этого мужчины сравнивают с событиями в китайском Пекине, когда 5 июня 1989 неизвестный бунтарь, которого называют "танковый человек", во время студенческих беспорядков на площади Тяньаньмэнь стал перед колонной танков и в течение нескольких минут сдерживал их движение.

© Википедия
Википедия

Напомним, 25 февраля во время атаки кафиров в Черниговской области было уничтожено около двух десятков танков.

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