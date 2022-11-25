На юге Украины объявлена воздушная тревога: в оккупированном Скадовске раздаются взрывы

В ночь на 25 ноября 2022 года около двух часов ночи воздушная тревога объявлена в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской областях.

Находитесь в укрытиях, не пренебрегайте личной безопасностью и правилом двух стен.

Между тем, во временно оккупированном Скадовске слышны взрывы, сообщают местные жители, — пишет Общественное. Херсон.

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

По предварительной информации, раздаются взрывы и в Запорожье. Однако пока нет официального подтверждения этого сообщения.

Обновлено: в 02:40 последовали отбои воздушной тревоги в ряде областей на юге Украины.

Мощный российский обстрел Украины

Накануне 23 ноября 2022 года российские военные нанесли очередной ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Ракеты враг запускал из районов Волгодонска Ростовской области и Каспийского моря, а также из двух малых ракетных катеров из акватории Черного моря.

В общей сложности россияне выпустили около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, «Калибр». Украинская ПВО уничтожила 51 ракету. Еще 5 дронов были ликвидированы на юге страны.

В результате ракетного удара в Украине в большинстве областей пропал свет, местами были проблемы с водой и мобильной связью. Сразу в стране были развернуты пункты «Несокрушимости».

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