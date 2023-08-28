На юге Украины – ракетная опасность: находитесь в укрытиях

Идет очередная тревожная ночь для украинцев.
В ночь на 28 августа 2023 года в ряде южных областей Украины была объявлена воздушная тревога.
"Внимание! Николаевская, Херсонская области – ракетная опасность! Внимание! Днепропетровская, Запорожская области – ракетная опасность! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", — отметили в сообщении Воздушные Силы ВСУ.
Также позже к этим областям добавилась и Одесская.
В этих областях и объявлена воздушная тревога.
Напомним, что ранее в московских аэропортах внезапно задержали рейсы на вылет и на прилет.
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