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На юге Украины – ракетная опасность: находитесь в укрытиях

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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На юге Украины – ракетная опасность: находитесь в укрытиях

Несколько областей в Украине "покраснело" / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Идет очередная тревожная ночь для украинцев.

В ночь на 28 августа 2023 года в ряде южных областей Украины была объявлена воздушная тревога.

"Внимание! Николаевская, Херсонская области – ракетная опасность! Внимание! Днепропетровская, Запорожская области – ракетная опасность! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", — отметили в сообщении Воздушные Силы ВСУ.

Также позже к этим областям добавилась и Одесская.

В этих областях и объявлена воздушная тревога.

Напомним, что ранее в московских аэропортах внезапно задержали рейсы на вылет и на прилет.

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Просмотры
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