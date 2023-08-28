На юге Украины – ракетная опасность: находитесь в укрытиях

В ночь на 28 августа 2023 года в ряде южных областей Украины была объявлена воздушная тревога.

"Внимание! Николаевская, Херсонская области – ракетная опасность! Внимание! Днепропетровская, Запорожская области – ракетная опасность! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", — отметили в сообщении Воздушные Силы ВСУ.

Также позже к этим областям добавилась и Одесская.

В этих областях и объявлена воздушная тревога.

Напомним, что ранее в московских аэропортах внезапно задержали рейсы на вылет и на прилет.