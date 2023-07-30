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На юге Украины распространяется воздушная тревога: названная причина

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
563
Время на прочтение
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На юге Украины распространяется воздушная тревога: названная причина

По Украине ширится воздушная тревога / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.

В ночь на 30 июля 2023 года воздушная тревога в Украине объявлена в Херсонской, Николаевской, Донецкой областях и автономной республике Крым.

"Внимание! Николаевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!", — сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Не пренебрегайте личной безопасностью.

Направляйтесь в укрытие.

"Возможно распространение тревог по вектору перемещения ударных БпЛА. В случае объявления воздушной тревоги в Вашей области – направляйтесь в укрытие!", — добавляют украинские военные.

Напомним, что в результате российского ракетного удара в Сумах погиб человек, 5 получили ранения. Читайте также:

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Дата публикации
Просмотры
563
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