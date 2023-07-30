На юге Украины распространяется воздушная тревога: названная причина

В ночь на 30 июля 2023 года воздушная тревога в Украине объявлена в Херсонской, Николаевской, Донецкой областях и автономной республике Крым.

"Внимание! Николаевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!", — сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Не пренебрегайте личной безопасностью.

Также читайте В Сумской области враг обстрелял 17 населенных пунктов в 9 территориальных общинах

Направляйтесь в укрытие.

"Возможно распространение тревог по вектору перемещения ударных БпЛА. В случае объявления воздушной тревоги в Вашей области – направляйтесь в укрытие!", — добавляют украинские военные.