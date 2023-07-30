На юге Украины распространяется воздушная тревога: названная причина

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.
В ночь на 30 июля 2023 года воздушная тревога в Украине объявлена в Херсонской, Николаевской, Донецкой областях и автономной республике Крым.
"Внимание! Николаевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!", — сообщили в Воздушных Силах ВСУ.
Не пренебрегайте личной безопасностью.
Направляйтесь в укрытие.
"Возможно распространение тревог по вектору перемещения ударных БпЛА. В случае объявления воздушной тревоги в Вашей области – направляйтесь в укрытие!", — добавляют украинские военные.
Напомним, что в результате российского ракетного удара в Сумах погиб человек, 5 получили ранения. Читайте также: