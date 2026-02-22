На юге Украины штурмовики ВСУ провели контратаку: какие последствия

Война в Украине / © Associated Press

На границе Днепропетровской и Запорожской областей штурмовые подразделения Сил обороны провели контратакующие действия и отбросили противника.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии Укринформу.

Он уточнил, что боевые действия происходили, в частности, вблизи населенных пунктов Терновое и Калиновское на Днепропетровщине.

«Благодаря удачным действиям нам удалось отбросить врага», — подчеркнул Волошин.

Он добавил, что активные действия украинских военных на юге начались примерно в середине января. По его словам, на отдельных участках продолжается активная оборона и попытки возвращения под контроль населенных пунктов.

В то же время Волошин отметил, что враг активно применяет авиацию для противодействия контратакам украинских подразделений.

На этом участке фронта зафиксировано более 20 авиаударов штурмовой и армейской авиации с использованием управляемых авиабомб и более 40 неуправляемых авиационных ракет.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины достигли тактических успехов на юге, в частности в направлении населенных пунктов Павловка, Успеновка, Терновое и Терноватое.

Напомним, президент Владимир Зеленский недавно сообщил, что украинским военным на южном фронте удалось деоккупировать территорию площадью 300 квадратных километров.