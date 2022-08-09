На юге Украины задержали сборщиков информации о расположении стратегических объектов: детали

На Украине продолжается борьба с диверсантами.
Результаты контрдиверсионных мероприятий, проведенных в усиленном режиме контроля в течение выходных в Николаеве, и системно осуществляемых в Одесской области — около 20 зарегистрированных производств, задержание пяти находящихся в розыске, выявление оборудования, регистрировавшего фейковые учетные записи и т.д.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
А в Одесской области — продолжение практики выявления и задержания во время комендантского часа не просто ее нарушителей, а собирателей информации о расположении стратегических объектов, объектов критической инфраструктуры, фортификационных сооружений и перемещений подразделений Сил обороны. Все фигуранты этих событий переданы в компетентные органы для реагирования.
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