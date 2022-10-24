На юге в течение дня враг шесть раз атаковал авиацией украинские позиции

В течение боевого дня враг 6 раз атаковал авиацией наши позиции.

Также атака была направлена на высвободившиеся в октябре населенные пункты Бериславского района.

Об этом пишет оперативное командование "Юг".

Минометный огонь вел по прибрежной полосе Очаковской общины. Без наших утрат.

Напомним, что в ВСУ напомнили о недопустимости распространения информации о действиях, перемещениях и расположении украинских подразделений.

«Не позволяйте вражеским силам вводить вас в заблуждение. Будьте бдительны и сознательны, соблюдайте меры безопасности и доверяйте силам обороны, стоящим на страже вашей безопасности. Помните о недопустимости распространения информации о действиях, перемещениях и расположении наших подразделений», — напоминают украинские военные.

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