На юге в течение дня враг шесть раз атаковал авиацией украинские позиции

В течение боевого дня враг 6 раз атаковал авиацией наши позиции.
Также атака была направлена на высвободившиеся в октябре населенные пункты Бериславского района.
Об этом пишет оперативное командование "Юг".
Минометный огонь вел по прибрежной полосе Очаковской общины. Без наших утрат.
Напомним, что в ВСУ напомнили о недопустимости распространения информации о действиях, перемещениях и расположении украинских подразделений.
«Не позволяйте вражеским силам вводить вас в заблуждение. Будьте бдительны и сознательны, соблюдайте меры безопасности и доверяйте силам обороны, стоящим на страже вашей безопасности. Помните о недопустимости распространения информации о действиях, перемещениях и расположении наших подразделений», — напоминают украинские военные.
Читайте также:
- Пригожин снова вербует зэков в российских колониях: появилось новое видео
- Ермак прокомментировал "усталость от войны в Украине": Россия уничтожает мир, уважающий правила
- "Заехали мы, здесь п*здец": оккупант рассказывает об огневом столкновении со своими же подразделениями (перехват)