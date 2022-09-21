На юге враг прибегает к шантажу и использованию дронов-камикадзе.

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины: результат за 20.09.2022.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Ситуация в зоне ответственности на южнобукском направлении достаточно сложна, динамична, но контролируется.

Силы обороны продолжают ведение активных действий, заставляя противника уступать занимаемые позиции, обустраивать новые границы обороны.

Не имея успеха и перспектив на суше, враг прибегает к огневому, морально-психологическому давлению, техногенному шантажу и использованию дронов-камикадзе.

В течение боевого дня враг нанес 9 авиационных и 1 ракетных ударов по украинским позициям и населенным пунктам с мирным населением.

Враг активизировал применение дронов-камикадзе для поражения объектов гражданской инфраструктуры, в том числе в тыловых районах, на существенном удалении от линии фронта.

Враг направил два ударных дрона по прибрежной зоне Очакова. Один дрон был сбит, второй нанес самоликвидационный удар по побережью. Люди не пострадали.

По частям сбитого дрона, идентифицирован дрон-камикадзе Shahed-136 иранского производства, который российские оккупационные войска маркируют как "Герань-2". Это боеприпас, весом 200 кг и размахом крыльев в 2,5 метра.

К вечеру двумя реактивными снарядами системы залпового огня "Смерч" враг ударил по Баштанскому району. В нескольких населенных пунктах перебиты поставки электричества. Без человеческих утрат.