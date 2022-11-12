На юге враг продолжает террор тыловых регионов и мирного населения: подробности

В течение дня из «Градов», «Ураганов» и тяжелой артиллерии атаковали Мировскую и Марганецкую общины Никопольщины.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Около 70 снарядов выпущено по населенным пунктам и открытым территориям. Ранения получили 2 гражданских лица.

Из Кинбурнской косы враг бил "Градом" по Куцурубской общине Николаевщины. Без человеческих утрат.

Удар по Николаеву

Напомним, что в ночь на пятницу, 11 ноября, российские войска атаковали ракетами Николаев. Под обстрел армии РФ попал жилищный квартал.

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