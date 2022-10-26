На юге враг пытался улучшить свои позиции, но отступил после стрелкового боя.

После обеда 25 октября 2022 года враг атаковал украинские позиции с неба на юге страны.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

В ответ нашей авиацией трижды нанесен удар по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники.

А во второй половине дня дважды силами к взводу по разным направлениям, где-то при поддержке боевых машин пехоты, противник, пытаясь улучшить свои позиции, предпринял попытки прорыва наших позиций. Дважды был дан стрелковый бой. Приступы отражены, одна БМП уничтожена, противник отступил с потерями.

«В наших подразделениях – без потерь. А потери врага уточняются», – говорится в сообщении.

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Напомним, армия РФ в войне против Украины больше всего внимания уделяет Бахмутскому направлению. оккупанты пытаются выполнить приказ российского диктатора Владимира Путина о завоевании всего Донбасса, но понесут большие потери.

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