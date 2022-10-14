На юге враг время от времени применяет диверсионно-разведывательные группы, чтобы разоблачить украинские позиции

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины: результат за 13.10.2022.
Об этом пишет оперативное командование "Юг".
Ситуация на южнобукском направлении в украинской операционной зоне стабильно сложная, но контролируемая.
Враг время от времени применяет диверсионно-разведывательные группы как попытки разоблачить украинские позиции. Днем ДРГ противника вышла на украинский наблюдательный пост. В результате стрелкового боя противник понес потери – есть погибшие и раненые – и ретировался.
После обеда нанесено огненное поражение из реактивных систем залпового огня по Апостоловской общине Криворожья. Без человеческих утрат.
К вечеру враг атаковал территорию Украины из акватории Черного моря ракетами типа «Калибр». Одну из них, направленную по Одесщине, силы нашей противовоздушной обороны уничтожили.
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