На юге враг время от времени применяет диверсионно-разведывательные группы, чтобы разоблачить украинские позиции

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины: результат за 13.10.2022.

Об этом пишет оперативное командование "Юг".

Ситуация на южнобукском направлении в украинской операционной зоне стабильно сложная, но контролируемая.

Враг время от времени применяет диверсионно-разведывательные группы как попытки разоблачить украинские позиции. Днем ДРГ противника вышла на украинский наблюдательный пост. В результате стрелкового боя противник понес потери – есть погибшие и раненые – и ретировался.

После обеда нанесено огненное поражение из реактивных систем залпового огня по Апостоловской общине Криворожья. Без человеческих утрат.

К вечеру враг атаковал территорию Украины из акватории Черного моря ракетами типа «Калибр». Одну из них, направленную по Одесщине, силы нашей противовоздушной обороны уничтожили.

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