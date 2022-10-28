На юге вражеская авиация атаковала шесть раз атаковала украинских военных

Вражеская авиация атаковала 6 раз в течение дня.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
В ответ на украинскую штурмовую и армейскую авиацию нанесено 16 ударов по районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения врага.
Артиллерийскими снарядами разного калибра и реактивными системами залпового огня, рашисты обстреливали территориальные общины в Баштанском районе Николаевской области, в Бериславском районе Херсонской области, в Никопольской Днепропетровщине. Без потерь.
Напомним, что ранее украинцы "отминусовали" вражеские самолет, вертолет, танк и два склада с боеприпасами.
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