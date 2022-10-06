На юге ВСУ "закобзонили" 58 оккупантов, 4 их "Мста", "Град" и 2 склады боеприпасами

На Южном направлении ВСУ нанесли огневые поражения по позициям оккупантов.
В результате россияне потеряли технику и боеприпасы.
Об этом сообщает ОК "Юг".
Сообщается, что за минувшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили более 350 огневых задач.
"По их результатам, ориентировочные потери врага составляют:
- 58 рашистов,
- 9 танков,
- 17 единиц авто-бронетехники,
- 4 крупнокалиберные гаубицы "Мста-С" и "Мста-Б", еще 1 самоходная гаубица "Акация",
- 1 миномет, 1 командно-штабная машина, 1 реактивная система залпового огня "Град",
- 1 противотанковый ракетный комплекс, а также 2 склада боеприпасов в Баштанском и Бериславском районах.
Напомним, австралийский генерал Мик Райан рассказал о контрнаступлении ВСУ на юге. По его словам, армия РФ потерпела наибольшее поражение со времен Второй мировой.
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