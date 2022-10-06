На юге ВСУ "закобзонили" 58 оккупантов, 4 их "Мста", "Град" и 2 склады боеприпасами

На Южном направлении ВСУ нанесли огневые поражения по позициям оккупантов.

В результате россияне потеряли технику и боеприпасы.

Об этом сообщает ОК "Юг".

Сообщается, что за минувшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили более 350 огневых задач.

"По их результатам, ориентировочные потери врага составляют:

58 рашистов,

9 танков,

17 единиц авто-бронетехники,

4 крупнокалиберные гаубицы "Мста-С" и "Мста-Б", еще 1 самоходная гаубица "Акация",

1 миномет, 1 командно-штабная машина, 1 реактивная система залпового огня "Град",

1 противотанковый ракетный комплекс, а также 2 склада боеприпасов в Баштанском и Бериславском районах.

Напомним, австралийский генерал Мик Райан рассказал о контрнаступлении ВСУ на юге. По его словам, армия РФ потерпела наибольшее поражение со времен Второй мировой.

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