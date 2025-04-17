На Юрия Макарова напали с ножом: все подробности покушения и что говорит сам журналист

Юрий Макаров / © facebook.com/yuri.makarov.7

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В Соломенском районе Киева произошло дерзкое нападение на известного украинского журналиста Юрия Макарова.

Неизвестный преступник нанес ему ножевое ранение и скрылся с места происшествия.

Что известно о покушении на Юрия Макарова — читайте в материале ТСН.ua.

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Покушение на журналиста Макарова

Вечером, 16 апреля, неизвестный напал на Юрия Макарова и нанес ему ножевое ранение. Журналиста в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. По состоянию на 17 апреля жизни мужчины ничего не угрожает.

Как сообщили правоохранители, нападение произошло в Соломенском районе Киева возле одного из жилых комплексов.

По предварительным данным, злоумышленник неожиданно ударил ножом прохожего и скрылся с места происшествия.

По уточнению министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, нападение произошло в 22:44. Пострадавший получил два ранения — одно по руке, другое в туловище. Макаров самостоятельно вызвал полицию и получил первую помощь от патрульного.

«Пострадавшим оказался 69-летний киевлянин, работник одного из национальных медиаучреждений. Его с госпитализировали.

По этому факту следователи начали уголовное производство по статье об умышленных тяжких телесных повреждениях. Правоохранители принимают меры по задержанию злоумышленника.

Министр МВД Украины взял дело под личный контроль

Игорь Клименко сообщил, что в настоящее время продолжаются следственные действия и соответствующие экспертизы. Правоохранители устанавливают личность нападающего и вероятные мотивы содеянного.

Клименко отметил, что потерпевший уже предоставил первые показания полицейским.

Также министр МВД призвал неравнодушных граждан сообщить любую известную информацию о нападении на Юрия Макарова по номеру 067 406 27 88 или же на 102.

«Лично контролирую процесс раскрытия и расследования этого дерзкого преступления», — добавил Клименко.

Вероятные причины покушения

По словам Клименко, правоохранители рассматривают несколько версий:

первая версия — бытовая;

вторая версия о работе спецслужб страны-агрессорки.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего брифинга назвал версию, почему напали на журналиста Макарова.

По словам главы государства, одна из версий нападения — его профессиональная деятельность, в частности, освещение войны РФ против нашего государства.

«Мне докладывал министр внутренних дел Игорь Клименко о нападении на журналиста Юрия Макарова. Слава богу, господин Макаров остался жив. Нож (которым нападающий нанес удар — Ред.) остался с поличным. Работают следственные группы. Одна из версий — это произошло из-за его профессиональной деятельности, освещения российской войны против Украины», — говорит глава государства.

Зеленский анонсировал, что МВД и Нацполиция предоставят более подробную информацию на эту тему.

В каком состоянии сейчас находится Макаров

Бывший член правления «Общественного» Татьяна Кисельчук на своей странице в Facebook 17 апреля опубликовала фото Юрия Макарова, который находится в больнице после нападения.

По ее словам, журналист уже чувствует себя лучше, бодро держится и даже пытается шутить.

В частности, в ответ на предположение, что к покушению на известного журналиста была причастна «рука Кремля», он иронически заметил, что тогда у них драматические проблемы с кадрами

«Юрий Владимирович передает всем теплые поздравления. С ним все хорошо, учитывая контекст. Шутит, как всегда», — написала Татьяна Кисельчук.

Журналист Юрий Макаров в больнице

Что рассказал потерпевший

В комментарии журналистке ТСН Нелли Ковальский рассказал Макаров рассказал, что не испуган произошедшим, скорее он злится на нападающих «отвлекающих его» от важных дел.

В вечер нападения Юрий писал определенный журналистский материал впоследствии вышел пройтись вокруг здания.

Когда Юрий возвращался домой, почувствовал позади шорох, вернулся и увидел клинок в руках нападающего.

Дальше все произошло очень быстро.

«Случилось уж очень непонятно. Этот парень (нападающий — ред.) непонятно откуда взялся. Я его заметил только тогда, когда он меня толкнул «кинжалом», — рассказал журналист.

Юрию удалось выбить нож из рук преступника, однако он ударил во второй раз.

«Когда я увидел клинок, во мне сработал рефлекс, которому меня учили еще 50 лет назад. Я инстинктивно отбил этот нож и «засветил» (ударил — ред.) этому парню в голову. Потом ударил меня вторично», — рассказал Макаров.

После этого нападающий бросил нож и скрылся. Лицо преступника журналисту не удалось запомнить.

Макаров имеет две версии, почему на него покушались:

первая — обычное хулиганство с целью ограбления;

вторая — российская «спецоперация» для дестабилизации общества.

Во второй версии журналист убежден, ведь это вероятная атака для демотивации общества.

«Я уже был в «расстрельном» списке, в котором было 20 человек. И это не шутки. В таком случае это одна из спецопераций РФ по снижению нашего боевого духа», — сказал Юрий.

Состояние пострадавшего стабильное. Больницы предоставляют оптимистические прогнозы, по всей вероятности, что через несколько дней Юрия впишут из больницы.

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Кто такой Юрий Макаров

Юрий Макаров — это известный украинский журналист, документалист и писатель. Родился 24 апреля 1955 года в Болгарии в городе София. В Киеве проживает с 1961 года.

Образование получил в Киевском университете имени Тараса Шевченко.

Был женат четыре раза. Имеет дочь Марию 1997 года рождения. Владеет французским, английским, болгарским и украинским языками.

Работал на ТРК «Студия 1+1», на Первом национальном телеканале (автор-ведущий программы «Культурный фронт») телеканале «ТВi».

До 2009 года Макаров был шеф-редактором, а затем обозревателем журнала «Украинская неделя».

В 2016-2017 годах работал директором ТО документальных фильмов НТКУ.

С 2017 по 2019 год Юрий Макаров являлся членом правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

С 2019 года работает исполнительным продюсером Общественного телевидения. с декабря 2019 года по март 2023 года был председателем Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Макаров является заслуженным журналистом Украины, лауреатом премии Телевизионной академии Украины «Золотая Эра» в номинации «Лучшая культурно-историческая программа», лауреатом II премии PROMAX/BDA за лучшее промо телеканала (Сан-Франциско, 1999), многократным номинантом (2006, 2007). Также номинант премии «Книга года BBC» за 2013 год с романом «За четверть десятая».

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