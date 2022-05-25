Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На Южнобужском направлении оккупанты формируют резервные подразделения — Генштаб

Дата публикации
Просмотры
1533
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На Южнобужском направлении оккупанты формируют резервные подразделения — Генштаб

Фото: Associated Press

На Южнобужском направлении оккупанты прошедших суток автивных боевых действий не проводили.

Россияне обстреливали позиции ВСУ.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

"Враг осуществлял обстрелы подразделений наших войск и вел контрбатарейную борьбу. Проводил мероприятия по инженерному обеспечению основных путей сообщения и мостов. С целью ведения боевых действий и пополнения значительных потерь в живой силе и технике на территории Украины российские кафиры формируют резервные подразделения из состава Южного военного округа", – говорится в сообщении.

Напомним, на временно захваченных территориях Запорожской области российские оккупанты пытаются заработать денег с помощью вооруженного давления на мирных людей.

Читайте также:

Феномен оккупации в Херсонской области. Коллаборанты готовятся к побегу

Феномен оккупации в Херсонской области. Коллаборанты готовятся к побегу
Следующая публикация