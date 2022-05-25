На Южнобужском направлении оккупанты формируют резервные подразделения — Генштаб

На Южнобужском направлении оккупанты прошедших суток автивных боевых действий не проводили.

Россияне обстреливали позиции ВСУ.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

"Враг осуществлял обстрелы подразделений наших войск и вел контрбатарейную борьбу. Проводил мероприятия по инженерному обеспечению основных путей сообщения и мостов. С целью ведения боевых действий и пополнения значительных потерь в живой силе и технике на территории Украины российские кафиры формируют резервные подразделения из состава Южного военного округа", – говорится в сообщении.

Напомним, на временно захваченных территориях Запорожской области российские оккупанты пытаются заработать денег с помощью вооруженного давления на мирных людей.

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