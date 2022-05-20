На Южнобужском направлении оккупанты строят вторую линию обороны – Генштаб

На Южнобужском направлении оккупанты укрепляют позиции.
Они оборудуют уже вторую линию обороны.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
"На Южнобужском направлении захватчики активных боевых действий не проводили. Обстреливали жилые дома с применением минометов и ствольной артиллерии. Продолжали инженерное оборудование позиций и построение второй линии обороны", — говорится в сообщении.
В Генштабе отмечают, что сохраняется высокая вероятность продолжения боевых действий для улучшения тактического положения и выхода на административную границу Херсонской области.
Напомним, 19 мая российские кафиры в очередной раз обстреливали Харьков и область. В результате ударов врага один человек погиб, еще 5 получили ранения.
Читайте также: