На Южном направлении оккупанты стягивают технику из Крыма и готовятся к наступлению — Генштаб

На Южном направлении оккупанты стягивают технику из Крыма и готовятся к наступлению — Генштаб

На Южнобужском направлении противник продолжает сосредотачивать основные усилия на содержании занятых рубежей.

Также оккупанты пытаются сковать действия ВСУ и предотвратить опрокидывание резервов Сил обороны на другие направления.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

Для восполнения потерь группировки войск оккупанты перемещают с территории РФ и временно оккупированного Крыма снятую с хранения военную технику.

На Николаевском направлении с целью проведения наступательных действий по возвращению утраченных позиций противник опрокинул отдельные подразделения на определенные направления.

В Криворожском направлении враг продолжает артиллерийские обстрелы позиций ЗСУ и ведет контрбатарейную борьбу.

В Черноморской и Азовской операционных зонах существенные изменения в обстановке не отмечены.

Напомним, что на Донецком направлении подразделения агрессора основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий с целью оцепления наших войск в районах Лисичанск и Северодонецк.

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