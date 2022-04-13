Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На южном направлении ВСУ уничтожили полевой склад боеприпасов оккупантов и несколько единиц техники

Дата публикации
Просмотры
4759
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На южном направлении ВСУ уничтожили полевой склад боеприпасов оккупантов и несколько единиц техники

commons.wikimedia.org

ВСУ крепко удерживают отраженные территории, даже под артиллерийскими обстрелами.

На юге Украины ВСУ "насыпают" оккупантам. За прошедшее время украинские защитники уничтожили вражеский состав боеприпасов, несколько единиц техники и более 10 оккупантов.

Об этом сообщают в оперативном командовании "Південь".

"Растерянный и озлобленный неудачами враг предпринимает отчаянные попытки улучшить тактическое положение и вернуться на границу Херсонской и Николаевской областей. Но наши войска крепко удерживают отвоеванные территории, даже под артиллерийскими обстрелами", — говорится в сообщении.

Сообщается, что за минувшие сутки ВСУ уничтожили 12 оккупантов и 11 единиц техники, среди которых 3 БПЛА, 2 самоходные артиллерийские установки, реактивная система залпового огня "Град" и другая автомобильная техника. Также, точно уничтожен полевой склад боеприпасов противника.

Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне остается на предварительно занятых позициях в условиях усиления шторма.

Напомним, что, по словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, кафиры сознательно сбросили бомбу на мирное население в Краматорске.

Читайте также:

Следующая публикация