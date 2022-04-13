На южном направлении ВСУ уничтожили полевой склад боеприпасов оккупантов и несколько единиц техники

На южном направлении ВСУ уничтожили полевой склад боеприпасов оккупантов и несколько единиц техники

ВСУ крепко удерживают отраженные территории, даже под артиллерийскими обстрелами.

На юге Украины ВСУ "насыпают" оккупантам. За прошедшее время украинские защитники уничтожили вражеский состав боеприпасов, несколько единиц техники и более 10 оккупантов.

Об этом сообщают в оперативном командовании "Південь".

"Растерянный и озлобленный неудачами враг предпринимает отчаянные попытки улучшить тактическое положение и вернуться на границу Херсонской и Николаевской областей. Но наши войска крепко удерживают отвоеванные территории, даже под артиллерийскими обстрелами", — говорится в сообщении.

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Сообщается, что за минувшие сутки ВСУ уничтожили 12 оккупантов и 11 единиц техники, среди которых 3 БПЛА, 2 самоходные артиллерийские установки, реактивная система залпового огня "Град" и другая автомобильная техника. Также, точно уничтожен полевой склад боеприпасов противника.

Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне остается на предварительно занятых позициях в условиях усиления шторма.

Напомним, что, по словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, кафиры сознательно сбросили бомбу на мирное население в Краматорске.

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