На Южноукраинской АЭС снизили мощность энергоблока — что произошло

На Южноукраинской атомной электростанции в Николаевской области снизили мощность энергоблока из-за неисправности одного из четырех насосов, прокачивающих воду через реактор.

Об этом сообщил глава Госатомрегулирования Олег Кориков обсуждение с Media Center Ukraine влияния ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины на работу атомных станций и состояние ядерной и радиационной безопасности

Кориков сказал, что на Южноукраинской АЭС зафиксировано повышение вибрации главного циркуляционного насоса. По состоянию на 5 сентября работу агрегата приостановили. В результате мощность энергоблока №2 снизилась до 66%.

Он сообщил, что национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" планирует комплекс мер по восстановлению эксплуатационного состояния насоса. После этого энергоблок будет возвращен в работу на номинальной мощности.

"У них сейчас эти работы планируются и они делают все, чтобы сделать это безопасно и оптимально", — говорит глава Госатомрегулирования.

Напомним, на днях говорили о якобы аварии на Южноукраинской АЭС. Однако там не произошло ни одного инцидента, заявили в НАЭК "Энергоатом". Согласно объяснению, один из энергоблоков атомной электростанции был разгружен на треть номинальной мощности из-за обнаруженного замечания.

Читайте также: