На ЗАЭС есть угроза отключения от последней резервной линии – МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило информацию о вероятности отключения Запорожской АЭС от последней резервной линии электропередач 750 кВ – станция снова может перейти на питание от генераторов.

Об этом говорится на сайте МАГАТЭ.

Последняя резервная линия электропередач 330 киловольт (кВ) на Запорожской АЭС была повреждена с 1 марта.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси отметил, что в течение трех недель ЗАЭС получала электроэнергию только одной основной внешней линии электропередач 750 кВ.

"Станции требуется внешнее электроснабжение для выполнения основных функций ядерной безопасности. Без резервной линии любое повреждение линии 750 кВ приведет к полной потере электростанции за пределами площадки", – пояснил он.

По его словам, обновление линии было запланировано на 5, 10, а затем 13 марта, но этого так и не достигли. Последняя дата повторного подключения намечена на 23 марта.

Гендиректор МАГАТЭ предупредил, что ядерная безопасность на ЗАЭС остается в критическом состоянии.

"Если это отключение от основной линии электропередач и ремонтные работы будут выполняться, когда линия 330 кВ недоступна, это повлечет потерю электроэнергии и сделает станцию зависимой от дизель-генераторов — ее последней линии защиты уже в седьмой раз", — резюмировал Гросси.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская АЭС находится под оккупацией российских захватчиков уже больше года. Украина неоднократно заявляла о необходимости демилитаризации станции со стороны россиян. Однако РФ не беспокоится о ядерной безопасности на ЗАЭС и даже распространила фейк, что Украина отказалась от создания защитной зоны вокруг ЗАЭС.

Генштаб ВСУ предупредил, что на Запорожской АЭС катастрофически растет дефицит профессиональных работников, которые могут обеспечить жизнедеятельность атомной электростанции.

Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин также отметил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции остается критической. Россияне вместо профессиональных работников трудоустраивают туда людей без образования и стажа. Из учебно-тренировочного центра ЗАЭС начали вывоз оборудования.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении нынешнему "главе" Запорожской атомной электростанции Юрию Черничуку. До оккупации региона он работал заместителем главного инженера на ЗАЭС.

Читайте также: