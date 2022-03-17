На ЗАЭС повреждена высоковольтная линия электропередачи из-за обстрелов оккупантов

Поврежденные линии не могут быть отремонтированы из-за активных боевых действий.

Вчера, 16 марта, в результате вражеских обстрелов россиянами была повреждена высоковольтная линия электропередачи ЗАЭС – Каховская 750 кВ, через которую осуществляется выдача электроэнергии из Запорожской атомной электростанции.

Таким образом, из четырех высоковольтных линий рабочей осталась только одна. Следовательно, мощность двух работающих энергоблоков ЗАЭС была уменьшена.

Об этом сообщает Энергоатом в Telegram.

В настоящее время ремонт линии невозможен, поскольку в зоне повреждения продолжаются активные боевые действия.

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