На ЗАЭС произошел полный блэкаут – есть угроза радиационной безопасности

На Запорожской АЭС в ночь на 2 декабря случился полный блэкаут. На атомной станции есть угроза радиационной безопасности.

Об этом сообщает "Энергоатом".

Вечером 1 декабря произошел обрыв линии электропередачи "Запорожская ТЭС — Ферросплавная" напряжением 330 кВ, из-за которой станция получала питание от украинской энергосистемы.

А уже 02:31 во время воздушной тревоги была обесточена последняя линия "Запорожская АЭС – Днепровская" напряжением 750 кВ.

"В связи с полным блэкаутом ЗАЭС перешла на питание собственных потребностей от дизельгенераторов. В автоматическом режиме включились все 20 дизельгенераторов, 8 из которых позже были оставлены в работе", — говорится в сообщении.

Как отметили в "Энергоатоме", наибольшая угроза безопасности в таком состоянии существует на 4 энергоблока. Она вызвана тем, что оккупанты использовали его с нарушением условий лицензии на эксплуатацию реакторных установок АЭС украинского регулятора и держали в горячем состоянии.

"Обесточение главных циркуляционных насосов, охлаждающих активную зону, приводит к переходу реакторной установки в режим естественной циркуляции. Такой режим тяжелый для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектом, и он может привести к отказу основного оборудования энергоблока. Блок требует срочного перевода в холодное состояние ", – объяснили в компании.

Украинские специалисты утром 2 декабря возобновили связь с украинской энергосистемой, а именно – возобновлена работа линии электропередачи напряжением 750 кВ.

"Очередной блэкаут создает угрозу ядерной и радиационной безопасности", — подчеркнули в "Энергоатоме".

Напомним, эксперты МАГАТЭ зафиксировали запуск ракет возле ЗАЭС.

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