На ЗАЭС снизился уровень воды в пруду-охладителе: какая ситуация на станции

В "Энергоатоме" рассказали о ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС.

На Запорожской АЭС, временно контролируемой россиянами, по состоянию на утро субботы, 8 июля, зафиксировано незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе. Однако ситуация остается стабильной и контролируемой.

Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

Так, уровень воды в пруду-охладителе составляет – 16,53 м.

"Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается ставок ЗАЭС, — на уровне 11,08 м. Заметим, что в последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища", — говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" напомнили, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, так что с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.

Напомним, физик-ядерщик объяснил, дойдет ли радиация до Киевщины и западных регионов в случае аварии на ЗАЭС.

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