На загранкомандировки чиновников СНБО потратили почти миллион гривен — нардеп

В этом году на заграничные поездки чиновников СНБО потратили в восемь раз больше, чем в первый год полномасштабной войны.

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что с начала полномасштабной войны с РФ чиновникам Совета национальной безопасности и обороны оплатили из бюджета заграничные командировки на сумму почти миллион гривен. При этом он напомнил секретарю СНБО Алексею Данилову его слова о депутатах-“туристах”, которые якобы злоупотребляют поездками за границу.

Об этом он написал в среду, 13 декабря, в своем Telegram-канале.

“И о тех, кто любит что-то о туристах там рассказывать. Посмотрел сколько заграничных командировок было осуществлено СНБО с начала войны за счет бюджета... Вышла сумма почти миллион грн (926 тыс грн, если точно)”, — говорится в его сообщении.

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При этом народный депутат отметил, что за первый год войны (т.е. в 2022 году) оплачиваемых командировок было всего на 101 тысяч грн, а в следующем году, когда, по его словам, вступил в силу запрет на выезд для чиновников, сумма выросла в восемь раз — до 825 тыс. грн.

"И этот год еще не завершился", — добавил Ярослав Железняк.

Ранее Алексей Данилов перечислил официальных лиц, которые могут представлять Украину за границей – президент Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмигаль и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Остальные — это туристы. С ними можно общаться, но это не представители украинского народа", — сказал секретарь СНБО.

Напомним, украинское правительство 27 января 2023 приняло постановление, которое на время войны запрещает выезд за границу чиновников без уважительных причин. Пересечение границы разрешено только на основании служебной командировки.

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