На захваченной Каховской ГЭС сбрасывают воду: затапливает Новую Каховку, под угрозой оказался Херсон — СМИ

На Каховской дамбе, которую захватили оккупанты страны-агрессора, россияне сбрасывают большие объемы воды, которая затапливает Новую Каховку.

Отмечается, что на гидроэлектростанции не работает два гидроагрегата. Поэтому работники вынуждены сбрасывать воду с Каховского водохранилища в больших объемах.

Об этом сообщает центр журналистских исследований со ссылкой на работника ГЭС.

"Из-за захвата гидроэлектростанции у нас нет возможности отремонтировать два гидроагрегата. Они не работают, поэтому мы вынуждены сбрасывать воду из Каховского водохранилища в таком большом объеме. Фактически, мы ее просто сливаем и теряем деньги", – рассказал он.

Гидроагрегаты на станции не могут отремонтировать из-за оккупации. Местные жители сообщают, что в Новой Каховке уже подтопили набережную и городской парк им. Степана Фалдзинского. Под угрозой затопления также оказались окрестные деревни и даже Херсон.

К слову, еще в конце марта гендиректор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что на захваченной россиянами Каховской ГЭС перестал работать один из шести гидроагрегатов.

Кроме того, Центр журналистских исследованийссылается на профильного специалиста, утверждавшего, что в случае разрушения Каховской ГЭС последствия не будут критическими для людей. "В случае повреждений вода будет выбегать длительно. Затопления в прямом смысле не произойдет, но существенного подтопления не избежать", — сказал специалист.

Как сообщалось, полковник Сергей Грабский считает, что для ВСУ было бы слишком сложной задачей удержания перешейка с Крымом. Российским оккупантам в начале полномасштабной войны удалось быстро захватить Херсонскую область, потому что они сосредоточили на этом мощную группировку.

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