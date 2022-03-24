На захваченную оккупантами ЧАЭС прибыла новая партия пропагандистов — Энергоатом

Оккупанты собираются снимать кино о работе станции.
На Чернобыльскую АЭС, захваченную оккупантами, прибыли российские телевизионщики, чтобы снять пропагандистский ролик.
Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.
"Сегодня, 24 марта 2022 года, на захваченную россиянами Чернобыльскую атомную электростанцию прибыла "свежая" группа рашистов-пропагандистов, чтобы снять очередное фейковое кино о работе станции", — говорится в сообщении.
Таким образом, кафиры хотят убедить МАГАТЭ в "нормальности" ядерного терроризма и скрыть реальное положение дел с утечками радиации и загрязнением окружающей среды.
Напомним, что в среду, 23 марта, в пределах зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС продолжали фиксировать очаги возгорания. Бороться с лесными пожарами, охватившими площадь, значительно превышающей допустимые нормы, украинским спасателям препятствуют боевые действия и присутствие российских оккупантов.