На захваченных территориях оккупанты открыли "охоту" на водителей и пеленгуют призывников на псевдореферендумах

На оккупированных территориях Украины российские оккупанты и дальше проводят мобилизацию.

Повести раздают лицам, которым исполнилось 18 и "вылавливают" кандидатов во время "референдумов".

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

В оккупированном городе Сватово Луганской области вручают повестки о мобилизации лицам, достигшим восемнадцатилетнего возраста. Отдельных граждан, водителей грузовиков сразу отправляют в воинские части.

В то же время противник пытается реализовать объявленный незаконный "референдум" на временно занятых территориях Украины.

"Да, в населенных пунктах Запорожской области, представители оккупационных властей, вместе с вооруженными российскими военными, совершают поквартирные обходы, заставляя местных жителей к участию в так называемом "референдуме". К тому же, такие обходы преследуют цель и выявление мужчин. Такие же меры враг осуществляет и в населенных пунктах Луганской области", — отмечают в Генштабе.

Напомним, 23 сентября российские войска атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе из акватории Черного моря.

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