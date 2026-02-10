- Дата публикации
На захвате Донбасса РФ войну не остановит — Костенко озвучил единственный путь для Украины
Россия продолжает войну с Украиной и выдвигает неприемлемые условия. Единственный вариант — нанести врагу максимальные потери.
Россия не намерена останавливать войну против Украины, даже если получит контроль над Донбассом. Единственный реальный путь к окончанию боевых действий — нанести максимальный урон российской армии и лишить ее возможности продолжать агрессию.
Об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире Radio NV.
По его словам, Украина принимает участие в переговорах, чтобы продемонстрировать готовность к прекращению войны, однако не ценой уступок по территориям. Костенко подчеркнул, что даже гипотетическая передача части украинских земель России не приведет к миру.
«Намерений останавливаться в России нет. История показывает, что уступки лишь подталкивают агрессора к новым требованиям. Остановить их можно только уничтожив их военные возможности — армию, авиацию, ракетный потенциал», — отметил депутат.
Он также призвал каждого задуматься, готов ли он лично пожертвовать своим городом или селом ради иллюзии покоя в другом регионе.
Костенко подчеркнул, что Москва намеренно выдвигает Украине заведомо неприемлемые условия для затягивания войны. По его словам, цели Кремля значительно шире, чем оккупация отдельных областей.
«Речь идет не только о Донбассе. Россия стремится вернуть Украину в свою сферу влияния, а затем и страны Восточной Европы. Эти планы у них давно сформированы и расписаны по годам», — резюмировал он.
Между тем, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва якобы «доведет до конца» процесс возвращения «исконно российских земель в родную гавань». Это свидетельствует о том, как Кремль действительно относится к переговорам.
Ранее в МИД РФ откровенно назвали ультимативные требования Кремля к Украине для прекращения войны.
