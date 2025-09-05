ТСН в социальных сетях

На Закарпатье 15-летний школьник готовил резню в прямом эфире

Парень осуществлял прямую трансляцию на одной из стриминговых платформ. Его вовремя задержали.

Анастасия Павленко
Анастасия Павленко
О подготовке преступления украинской полиции сообщили британские правоохранители

О подготовке преступления украинской полиции сообщили британские правоохранители / © pixabay.com

Правоохранители на Закарпатье предупредили трагедию в школе, задержав 15-летнего ученика, планировавшего нападение с холодным оружием.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

«15-летний ученик планировал нападение с холодным оружием. Он был задержан в момент, когда он пытался зайти в школу с ножом в рюкзаке. В настоящее время парень уже осуществлял прямую трансляцию на одной из стриминговых платформ», — уточнил он.

По данным министра, оперативную информацию о подготовке преступления получили в сотрудничестве с правоохранительными органами Великобритании. В одной из соцсетей подросток писал о своих намерениях. По предварительным данным, он планировал напасть на учащихся и транслировать это в соцсети.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия. Все учащиеся и педагоги — в безопасности.

Напомним, в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота) в католической школе произошла стрельба, во время которой погибли два человека и около двадцати получили ранения.

