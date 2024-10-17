На Закарпатье 16-летний парень изнасиловал 62-летнюю соседку

На Закарпатье подростка подозревают в нанесении телесных повреждений и изнасиловании жительницы Мукачевского района. 16-летний парень признался в содеянном, ему будут выбирать меру пресечения.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

О том, что несовершеннолетний односельчанин избил 62-летнюю женщину, сообщила дочь потерпевшей. В тот же день подозреваемый был задержан.

"Через несколько дней потерпевшая сообщила полицейским дополнительные обстоятельства происшествия. Она заявила, что против нее было совершено действие сексуального характера — злоумышленник изнасиловал женщину. Во время повторного допроса 16-летний парень признался правоохранителям в содеянном", — отметили в полиции.

Несовершеннолетнему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – нанесении легких телесных повреждений и изнасиловании. Суд будет избирать закарпатцу меру пресечения, за совершенное ему грозит до 5 лет заключения.

Напомним, в Житомирской области мужчина изнасиловал девушку, которая пришла на день рождения к подруге.

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