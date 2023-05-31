На Закарпатье 16-летняя девушка родила в скорой третьего ребенка

Девушка на учете у гинеколога не состояла.

В Закарпатской области 16-летняя девушка родила в карете скорой помощи своего третьего ребенка. Медики отмечают, что эти роды у несовершеннолетней были сложными.

Об этом сообщили в "Закарпатском территориальном центре экстренной медицинской помощи" ЗОС.

31 мая в 11:30 закарпатские медики получили сообщение о том, что у 16-летней девушки из села Каменское Береговского района начинаются роды. Она рожала уже третьего ребенка. Все это усугублялось тем, что у нее началось кровотечение. На место сразу отправились медики, чтобы помочь роженице.

"Не прошло и 10 минут, как медики были у роженицы. У нее это уже третьи роды. Молодая женщина говорит, что на учете у гинеколога или семейного врача не была и ребенок рождается раньше времени (длится 32-34 неделя беременности)", — сообщили врачи.

Медики, принимавшие роды у 16-летней роженицы. Фото: "103. Закарпатье"

После осмотра врачи решили сразу госпитализировать беременную из-за рисков, однако по дороге в больницу у нее начались роды.

"Медицинское авто останавливается и бригада готовится к родам. Ситуация осложнена: стремительные роды, ягодичное предлежание ребенка и хрупкая роженица. Но благодаря опыту и профессионализму медиков все проходит благополучно и рождается девочка. Однако, младенец не кричит и не дышит. Медики "экстренки" проводят реанимационные мероприятия и через 2-3 минуты ребенок громко кричит и начинает дышать", - сообщили врачи.

Роженице и младенца госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.

Напомним, ранее в Закарпатье 26-летняя женщина родила своего седьмого ребенка в авто скорой помощи.

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