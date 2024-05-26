На Закарпатье 17-летняя водитель насмерть сбила ребенка

На Закарпатье произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибла 13-летняя девочка.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Закарпатской области.

О смертельной аварии полицейских известили медики. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа. По данным правоохранителей, 17-летняя местная жительница, управляя автомобилем Volkswagen, сбила 13-летнюю девочку, внезапно выбежавшую из дома на проезжую часть дороги.

"От полученных травм малолетний ребенок умер. Водитель полицейские осведомлены — за рулем он находился трезвым", — сообщили в Нацполиции.

Полицейские поместили автомобиль на спецплощадку. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшей, следователи открыли уголовное производство (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – лишение свободы сроком до восьми лет.

Напомним, в Хмельницкой области водитель грузового фургона сбил насмерть 15-летнего подростка, после чего скрылся с места происшествия.

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