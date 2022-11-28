На Закарпатье 19-летний танцор "форсировал" реку, чтобы сбежать из Украины

Пограничники подчеркивают, что такой способ пересечения границы незаконный и опасный.

В Закарпатской области пограничники задержали 19-летнего парня, который хотел переплыть реку, чтобы попасть в Германию на конкурс по спортивным бальным танцам.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Пограничники заметили, что парень, чтобы "попасть на бал, форсировал" реку Тиса. Так он пытался незаконно попасть в Румынию, а оттуда уехать в Германию.

Фото: Госпогранслужба Украины

Дельцы, занимающиеся незаконным пересечением границы, за 2500 долларов проложили танцору маршрут, однако, как отмечают пограничники, он был очень опасен.

"Не нарушайте правила пересечения и не соглашайтесь на предложения организаторов переправки, которые пренебрегают жизнью и здоровьем "клиентов", — подчеркнули пограничники.

Незаконное пересечение границы в условиях военного времени

В Украине с момента введения военного положения действуют ограничения для выезда военнообязанных за границу. Однако многие мужчины все же пытаются незаконно попасть в соседние государства. Часто это представляет угрозу для их жизни. Ранее пограничники сообщали, что с начала действия военного положения в Украине при попытке незаконно пересечь границу погибли уже 11 мужчин.

Также ДПС призывает нарушителей не пересекать незаконно украинско-румынскую границу, поскольку там заметили медведя.

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