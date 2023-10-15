На Закарпатье 20-летний парень убил женщину из-за отказа в сексе

В центре города Берегово на Закарпатье обнаружили окровавленное тело женщины.

Об этом сообщила Нацполиция Закарпатской области.

"Ночью, 15 октября, местный житель Берегово увидел окровавленное тело женщины в центре города. Следователи установили, что погибшей является 39-летняя местная жительница. На ее теле, а именно в участке горла, были зафиксированы явные следы умышленного убийства", — говорится в сообщении ведомства.

Полицейские опросили десятки человек, проанализировали записи из ближайших камер видеонаблюдения и оперативно установили, что подозреваемым в убийстве 20-летний местный житель. Полицейские быстро разыскали и задержали его.

Выяснилось, что в тот вечер злоумышленник вместе с погибшей распивали алкогольные напитки. Впоследствии, когда фигурант получил отказ в сексуальной близости с потерпевшей, он схватил бутылку из-под пива, разбил ее и нанес женщине удар в область шеи. В результате полученных телесных повреждений последняя скончалась на месте.

Следователи квалифицировали такие действия задержанного по п. 10 ч. 2 ст. 115 УКУ, то есть умышленное убийство, соединенное с сексуальным насилием. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. За совершенное ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, на Закарпатье дети убили собственную мать.

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