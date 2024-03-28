На Закарпатье 20-летний парень зарубил топором мужчину, к которому пришел в гости

На Закарпатье 20-летний парень топором убил своего односельчанина, 24-летнего жителя села Горонда.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

"В полицию позвонила 34-летняя женщина. Она сообщила, что обнаружила мертвым своего брата по месту его жительства. Правоохранители установили, что накануне в доме пострадавшего находились четверо его знакомых. Мужчины вместе с 24-летним хозяином квартиры распивали алкогольные напитки. Их пошли домой, между потерпевшим и четвертым гостем возник конфликт. В дальнейшем последний схватил топор и нанес 24-летнему закарпатцу несовместимые с жизнью травмы", — говорится в сообщении.

С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства, среди которых и топор со следами крови. Также с поличным обнаружили 20-летнего односельчанина погибшего. На его личных вещах были следы крови.

Подозреваемый полицейский был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания. Его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство. За совершенное фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.

Напомним, что на Закарпатье дочь жестоко убила родного отца.

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