На Закарпатье 22-летний парень чуть не сжег кладбище: фото

На Закарпатье 22-летний парень чуть не сжег кладбище: фото

Молодой человек хотел сжечь сухостой, но огонь раскинулся дальше и чуть не охватил кладбище.

На Закарпатье 22-летний молодой человек едва не уничтожил сельское кладбище во время сжигания сухостоя неподалеку. Когда огонь с его участка распространился и уже начал достигать кладбища, поджигатель позвонил пожарным.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"Житель села Симер Перечинской территориальной громады теперь полностью убежден, что больше никогда не будет сжигать сухотравья и еще и другим скажет. Дойти до такого убеждения 22-летнему мужчине помогли вчерашние события. После обеда он решил убрать на собственном дворе и поджег сухостой. Здесь и началось непредсказуемое, из-за ветра пламя быстро распространилось по территории и уже начало приближаться к сельскому кладбищу", — говорится в сообщении.

Когда оставалось десять метров до кладбища, парень сам позвонил спасателям.

"Вот так вот, сам поджег – сам "сдался" полиции и спасателям… и вежливо согласился заплатить штраф в государственный бюджет", — отметили чрезвычайники.

Пожарные оперативно потушили пожар площадью 0,5 га и выписали поджигателю штраф в 6120 гривен.

За неполный март закарпатские спасатели уже составили на нарушителей 37 протоколов по статье 77-1 Кодекса Украины об админправонарушениях.

Напомним, на Прикарпатье поджигатель сухой травы повредил газопровод высокого давления, в результате чего без газа остались четыре села.