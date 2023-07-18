На Закарпатье 22-летняя девушка родила в салоне автомобиля: не успела добежать до больницы

Роженица и младенец хорошо чувствуют себя.

В Закарпатской области 22-летняя девушка родила младенца прямо в салоне своего автомобиля. Они приехала в больницу, однако не успела туда дойти, поскольку начались роды.

Об этом сообщили в "Закарпатском территориальном центре экстренной медицинской помощи" ЗОС.

Медики сообщили, что они возвращались с вызова. Внезапно к ним подбежал патрульный и сообщил, что у входа в больницу в салоне автомобиля рождает девушка.

Фельдшер скорой помощи Евгений Пашко сразу бросился помогать роженице.

"Бегу, на ходу надеваю перчатки и вижу: у входа в отделение экстренной медицинской помощи два авто — полицейское и легковушка "Опель-Комбо". В иномарке на заднем сиденье — роженица. Переводить на носилки и транспортировать женщину нельзя: младенец уже рождается. Сделал все, что нужно в таких случаях, и на свет появилась здоровая девочка", – рассказал медик.

22-летняя роженица родила здоровую девочку. Маму вместе с младенцем госпитализировали, они хорошо себя чувствуют.

Напомним, в Закарпатской области 16-летняя девушка родила в карете скорой помощи своего третьего ребенка. Медики отмечают, что эти роды у несовершеннолетней были сложными.

Читайте также: