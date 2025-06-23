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- Украина
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На Закарпатье 23-летняя сутенерша продавала женщин в бордели Катара и Иордании: детали схемы
В Чопе 23-летняя сутенерша вербовала женщин в сексуальное рабство в Катар и Иорданию.
В городе Чоп Закарпатской области разоблачен канал торговли людьми, который организовала 23-летняя местная жительница.
Об этом передает Госпогранслужба.
Злоумышленница подыскивала женщин, имевших жизненные проблемы или затруднительное материальное положение. Она переправляла несчастных через границу с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации.
Жертвам обещали высокооплачиваемую «работу» в странах Ближнего и Среднего Востока. На самом деле женщин должны были «трудоустроить» в борделях Катара и Иордании.
В частности, оперативники задокументировали факт незаконной переправки из Украины в Чехию двух молодых женщин. Они были задержаны в железнодорожном пункте пропуска «Чоп (Страж)» после прохождения всех видов контроля на выезд за границу. Если бы не правоохранители, украинок ждала бы печальная судьба секс-рабынь.
Жительнице Чопа сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 149 УК Украины «Торговля людьми». Ей была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения денежного залога в размере 302 000 гривен. Продолжаются следственные действия.
Напомним, что во Львове разоблачили торговку людьми, которая вербовала женщин в сексуальное рабство.