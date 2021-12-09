На Закарпатье 25-летний мужчина упал с купола церкви: смелая фельдшерка полезла на крышу, чтобы спасти человека

Мужчину госпитализировали.
В с. Новое Давыдково Мукачевского района Закарпатской области фельдшерка полезла на крышу церкви, чтобы спасти жизнь 25-летнему мужчине, который во время ремонтных работ сорвался с купола храма.
Об этом сообщили в пресс-службе экстренной медицинской помощи Закарпатья.
В селе во время ремонтных работ с купола церкви сорвался 25-летний рабочий, он упал на крышу храма. На место происшествия вызвали медиков. Однако, чтобы добраться до раненого, нужно было или ждать спасателей, или подниматься по вертикальной узкой лестнице, ведущей на чердак храма.
Фельдшер Яна Шипович решила подняться на крышу, чтобы спасти жизнь пациенту. Медик обезболила юношу, надела ему иммобилизационный корсет и дождалась спасателей ГСЧС.
"Подниматься было очень страшно, большая высота, сильное сквозняк, но я все время думала о том, что должна помочь человеку. И страх отступил", — рассказала Яна Шипович.
Потерпевшего спасатели спустили вниз. Мужчину госпитализировали.
Читайте также:
- Младенец прожил всего 55 дней: в Киеве акушера частной клиники обвиняют в смерти ребенка
- Суд избрал меру пресечения еще двум участницам побоища на школьном стадионе в Запорожье
- "Буковель"-2021: сколько стоит проживание, катание на лыжах и какие цены в ресторанах