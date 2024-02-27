На Закарпатье 27-летний мужчина за $2000 "купил" третьего ребенка, чтобы уехать за границу

Мужчина признался, что приобрел "документ" о рождении третьего ребенка в Интернете за 2000 долларов.

В Закарпатской области, на границе с Венгрией, задержали двух военнообязанных украинцев, которые пытались выехать за поддельными документами.

Об этом передает Западное региональное управление ГПСУ.

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Один из них следовал автомобилем через пункт пропуска "Тиса", другой — поездом через пункт пропуска "Чоп (Дружба)".

27-летний пассажир микроавтобуса пытался выехать за пределы Украины как многодетный отец. Закарпатец вместе с паспортом показал три свидетельства о рождении детей. Впрочем, во время их проверки инспекторы установили, что одно из свидетельств содержит признаки подделки. Когда мужчина понял, что его обман уличили, он признался, что приобрел "документ" в Интернете за 2000 долларов.

Поддельное свидетельство о рождении ребенка / Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Другой уклонист, 31-летний ивано-франковец, направлялся на выезд поездом. Он показал временное удостоверение военнообязанного и справку ВЛК о непригодности к военной службе. Оба документа также оказались фальшивками.

Поддельное удостоверение военнообязанного

Обоим мужчинам отказали в пропуске через границу. Их задержали за попытку незаконного пересечения госграницы.

Кроме того, в Нацполицию направили сообщение об обнаружении признаков уголовного преступления по ст. 358 УКУ "Подделка документов".

Ранее сообщалось, что в Одесской области пограничники задержали мужчину, который "купил" двоих детей у знакомого, чтобы сбежать из Украины.

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