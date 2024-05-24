На Закарпатье 51-летний мужчина отказался от мобилизации, потому что "имеет 7 детей": чем все закончилось

На Закарпатье хотели мобилизовать 51-летнего мужчину, однако он уклонился от военной службы. На суде мужчина утверждал, что является отцом 7 детей.

Об этом говорится в приговоре Береговского райсуда Закарпатской области.

По данным суда, подозреваемым является уроженец Закарпатья с образованием 8 классов. В марте 2023 года ВВК признала его пригодным к мобилизации. Мужчине также дали повестку, однако он уклонился от мобилизации.

На суде житель Закарпатья вину отрицал. Он заявил, что имеет отсрочку от призыва, поскольку является "биологическим отцом семерых детей, трое из которых являются несовершеннолетними, находятся на его содержании и воспитании. Однако, в свидетельствах о рождении детей запись об отце нет".

На суде сожительница мужчины подтвердила, что живет с подсудимым без регистрации брака и он является отцом их общих детей.

Суд получил копии свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, в которых отцом указан другой человек. Поэтому у суда нет доказательств того, что говорит подсудимый и его сожительница.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, на Франковщине хотели мобилизовать мужчину с искривленными руками и болезнью позвоночника

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