На Закарпатье 60-летний мужчина вонзил нож в спину племяннику

Нападающего задержали и отправили в изолятор временного содержания.
В Мукачевском районе Закарпатья 60-летний мужчина порезал ножом своего 29-летнего племянника.
Об этом сообщает полиция Закарпатской области.
Родственники совместно проживают в одном доме. Вдруг между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина схватил кухонный нож и ударил им в спину племянника. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
С места происшествия изъяли орудие преступления и другие вещественные доказательства. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье 121 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение). Нападающего задержали и отправили в изолятор временного содержания. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
Напомним, что в одном из развлекательных заведений Ровно произошла массовая драка с поножовщиной. С ножевыми ранениями госпитализировали 19-летнего юношу.