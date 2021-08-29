На Закарпатье 60-летний мужчина вонзил нож в спину племяннику

На Закарпатье 60-летний мужчина вонзил нож в спину племяннику

Нападающего задержали и отправили в изолятор временного содержания.

В Мукачевском районе Закарпатья 60-летний мужчина порезал ножом своего 29-летнего племянника.

Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

Родственники совместно проживают в одном доме. Вдруг между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина схватил кухонный нож и ударил им в спину племянника. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

С места происшествия изъяли орудие преступления и другие вещественные доказательства. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 121 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение). Нападающего задержали и отправили в изолятор временного содержания. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, что в одном из развлекательных заведений Ровно произошла массовая драка с поножовщиной. С ножевыми ранениями госпитализировали 19-летнего юношу.

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