На Закарпатье арестован пророссийский "церковный блогер": фото

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении так называемому церковному блогеру УПЦ МП, который разжигал межконфессиональную рознь и называл Православную церковь Украины сектантской незаконной организацией.

Об этом сообщило Управление ВБ в Закарпатской области в Facebook.

Оперативники спецслужбы установили, что мужчина руководил информационным ресурсом, через который распространял призывы, нарушающие равноправие граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и убеждений.

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Для подготовки своих "публикаций" блогер пользовался нарративами российских пропагандистов и называл Православную церковь Украины – сектантской организацией и настаивал на ее неканоничности и незаконности. Верующих ПЦУ мужчина обзывал "сатанистами, раскольниками, гонителями православной веры, безбожниками и радикалами".

В настоящее время "церковному блогеру" сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Буковине погибшего воина ВСУ отпевали во дворе церкви, потому что священник УПЦ МП не открыл дверь храма.

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