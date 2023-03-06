На Закарпатье арестован пророссийский "церковный блогер": фото

Мужчина сознательно разжигал межконфессиональную рознь.
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении так называемому церковному блогеру УПЦ МП, который разжигал межконфессиональную рознь и называл Православную церковь Украины сектантской незаконной организацией.
Об этом сообщило Управление ВБ в Закарпатской области в Facebook.
Оперативники спецслужбы установили, что мужчина руководил информационным ресурсом, через который распространял призывы, нарушающие равноправие граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и убеждений.
Для подготовки своих "публикаций" блогер пользовался нарративами российских пропагандистов и называл Православную церковь Украины – сектантской организацией и настаивал на ее неканоничности и незаконности. Верующих ПЦУ мужчина обзывал "сатанистами, раскольниками, гонителями православной веры, безбожниками и радикалами".
В настоящее время "церковному блогеру" сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, на Буковине погибшего воина ВСУ отпевали во дворе церкви, потому что священник УПЦ МП не открыл дверь храма.
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