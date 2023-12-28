На Закарпатье авто упало в реку: есть ли пострадавшие

В селе Нижний Быстрый в Хустском районе произошло ДТП. Автомобиль перекинулся и упал в реку.

Об этом рассказал журналист Виталий Глагол.

В Закарпатье авто упало в реку, однако людей спасли

"Водитель пожарной автоцистерны из Пилипца, не раздумывая, прыгнул в реку и бросился на помощь пострадавшим. Вместе с другим неравнодушным водителем он спас людей из воды и оказал им первую помощь", — подчеркнул он.

После этого мужчины организовали переправу для пострадавших на берег. К счастью, жизни людей ничего не угрожает.

Ранее в Хмельнитчине пьяный водитель вызвал смертельное ДТП.

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