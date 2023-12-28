Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
На Закарпатье авто упало в реку: есть ли пострадавшие

На Закарпатье авто упало в реку: есть ли пострадавшие

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
465
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На Закарпатье авто упало в реку: есть ли пострадавшие

ДТП на Закарпатье

Людей удалось спасти.

В селе Нижний Быстрый в Хустском районе произошло ДТП. Автомобиль перекинулся и упал в реку.

Об этом рассказал журналист Виталий Глагол.

В Закарпатье авто упало в реку, однако людей спасли

В Закарпатье авто упало в реку, однако людей спасли

"Водитель пожарной автоцистерны из Пилипца, не раздумывая, прыгнул в реку и бросился на помощь пострадавшим. Вместе с другим неравнодушным водителем он спас людей из воды и оказал им первую помощь", — подчеркнул он.

После этого мужчины организовали переправу для пострадавших на берег. К счастью, жизни людей ничего не угрожает.

Ранее в Хмельнитчине пьяный водитель вызвал смертельное ДТП.

Читайте также:

  • В Днепропетровской области столкнулось 6 авто: что известно о пострадавших
  • В Одесской области водитель насмерть сбил двух женщин
  • В автокатастрофе погиб актер киевского "Молодого театра": фото

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
465
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация