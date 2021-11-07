На Закарпатье бензовоз разбил легковушку, вылетел с дороги и врезался в забор: видео

Пока официальной информации о пострадавших не сообщается.

Возле села Каменское Иршавского района Закарпатской области произошло ДТП с участием бензовоза и легковым автомобилем "Шкода". В результате столкновения оба автомобиля снесло с дороги, а грузовик с горючим врезался в забор.

Об этом сообщают очевидцы происшествия в местных группах в соцсетях.

На месте ДТП прибыли полицейские, медики и спасатели.

Видео с места происшествия опубликовал "Ютуб"-канал Prozak Info.

Пока официальной информации о жертвах не сообщается.Напомним, в Сумской области пьяный водитель перевернулся на грузовике , в результате ДТП погиб 18-летний юноша, еще двое подростков травмированы.

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