На Закарпатье бензовоз разбил легковушку, вылетел с дороги и врезался в забор: видео

Пока официальной информации о пострадавших не сообщается.
Возле села Каменское Иршавского района Закарпатской области произошло ДТП с участием бензовоза и легковым автомобилем "Шкода". В результате столкновения оба автомобиля снесло с дороги, а грузовик с горючим врезался в забор.
Об этом сообщают очевидцы происшествия в местных группах в соцсетях.
На месте ДТП прибыли полицейские, медики и спасатели.
Видео с места происшествия опубликовал "Ютуб"-канал Prozak Info.
Пока официальной информации о жертвах не сообщается.
Напомним, в Сумской области пьяный водитель перевернулся на грузовике, в результате ДТП погиб 18-летний юноша, еще двое подростков травмированы.
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